Власти Минска запретили "Бессмертный полк" 9 мая из-за коронавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минский горисполком запретил трем общественным организациям проводить 9 мая шествие "Бессмертный полк" и сослался на необходимость профилактики острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Ответ чиновников организаторам опубликовало издание TUT.BY.

Провести акцию численностью до 5000 человек хотели РОО "За Союз и коммунистическую партию Союза", Минский городской комитет патриотического ОО "Отечество" и Минская городская организация ОО "За демократию, социальный прогресс и справедливость".

Мингорисполком напомнил заявителям об ответственности за несанкционированные акции. Чиновники отметили, что в России в этом году "Бессмертный полк" проведут онлайн и на балконах, с соблюдением самоизоляции, и рекомендовали минчанам поступить так же.

9 мая в Минске пройдет военный парад, а вечером состоится концерт на площади Победы.

Президент Александр Лукашенко говорил, что он против проведения акции "Бессмертный полк", поскольку эту идею "передрали" у белорусских активистов. "Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"?" - говорил он в марте 2019 года.

В 2018 году минские власти предлагали заявителям "Бессмертного полка" присоединиться к акции "Беларусь помнит", но затем, меньше чем за день до начала все же согласовали шествие другим организаторам. В 2019 году акция была согласована в Минске по альтернативному адресу, напоминает TUT.BY.