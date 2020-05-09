В странах СНГ и Грузии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Главы стран СНГ, а также Украины и Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы и приняли участие в памятных мероприятиях.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов. "На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы", - отметил Зеленский.

8 мая Зеленский в ходе поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. В поселке Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям". Президент возложил цветы к Вечному огню,поставил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей.

В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила в субботу цветы к мемориалу Неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси.

Премьер Грузии Гиоргий Гахария при посещении мемориала Неизвестного солдата отметил, что забота о ветеранах является ежедневной обязанностью грузинского правительства. "Наша небольшая страна пожертвовала 300 тысяч героев для победы в этой войне, поэтому мы всегда должны чтить их память", - заявил Гахария.

Также в субботу посетила парк Ваке и возложила цветы к могиле Неизвестного солдата лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

"Хочу поздравить наших ветеранов и всех ветеранов во всем мире и членов их семей. К сожалению, всего осталось 370 человек в Грузии, участников этой войны, вчера скончался один, и осталось 370. Эти люди свою молодость, свои лучшие годы отдали борьбе за наше лучшее будущее. Преклоняюсь перед ними", - сказала оппозиционный политик.

Как отмечают местные СМИ, в парке Ваке утром в субботу людей немного, но среди них есть и ветераны, которые пришли возложить цветы к мемориалу.

По решению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 9 мая в Ашхабаде перед Мемориальным комплексом "Народная память" организован военный парад, а также будет дан салют.

В связи с пандемией коронавируса в стране предприняты профилактические меры против завоза инфекции, но нет режима самоизоляции или карантинных мероприятий. В Туркменистане не выявлено ни одного случая заражения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь 75-летия Дня Победы возложил венок к пьедесталу памяти "Парка Победы" в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что в память о жертвах войны были возложены венки от имени Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, правительства и министерства обороны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 мая посетил открытые к 75-й годовщине Победы над фашизмом парк Победы и музей Славы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, посещение парка президент начал с возложения цветов к возведенному мемориальному комплексу "Ода стойкости". Его создание основано на реальной судьбе матери - Зульфии Закировой из села Ханабад Ташкентской области, которая потеряла на фронтах войны всех своих пятерых сыновей.

"Это памятник всем матерям Узбекистана. Мемориал станет местом паломничества для всего нашего народа", - сказал президент на церемонии открытия комплекса. Затем глава государства ознакомился с музеем Славы, размещенным на территории парка Победы.

В амфитеатре Парка Победы состоялось праздничное мероприятие. В церемонии приняли участие несколько ветеранов войны и труда, представители государственных и общественных организаций, военнослужащие.

Мирзиеев выразив сожаление, что из-за карантинного режима большая часть ветеранов войны и труда отмечают праздник дома, выразил им благодарность и наилучшие пожелания.

По данным узбекского фонда "Ветеран", в республике в настоящее время проживает 552 участника войны, около 30 тысяч участников трудового фронта.

Президент Молдавии Игорь Додон в субботу вместе с председателем парламента Зинаидой Гречанной и премьер-министром Ионом Кику возложил венки к Мемориалу воинской славы в Кишиневе и поздравил сограждан с Днем Победы.

"9 мая - праздник Победы, принадлежащей, в том числе, Молдове и молдаванам. Более 400 тысяч выходцев из Молдовы воевали с фашистскими захватчиками в рядах Красной Армии, Движения Сопротивления, в партизанских отрядах, в подполье. Более 100 тысяч молдавских воинов погибли в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма", - подчеркнул Додон.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодня в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, в живых не осталось ни одного Героя СССР.

В связи с пандемией коронавируса марш "Бессмертный полк", митинги другие массовые мероприятия в Молдавии перенесены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительные послания в связи с 75-летием Великой Победы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур, сообщила пресс-служба президента.

В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что "это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне". "Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - говорится в поздравлении.