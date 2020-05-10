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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:00 по московскому времени воскресенья, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло 280 201 человека, сообщил сайт Worldometer.

Всего с начала распространения коронавируса, по информации ресурса, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, выявлено 4 097 868 инфицированных, излечились 1 434 536 человек.

Лидером по числу инфицированных и летальных исходов продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зарегистрировано 1 347 003 заразившихся и 80 032 смертных случая от коронавируса. В то же время, смертность составляет 242 человека на 1 млн населения.

По числу скончавшихся за США следует Великобритания – 31 587 (215 260 инфицированных, скончались 465 человек на 1 млн населения), затем идут Италия – 30 395 (218 268 и 503), Испания – 26 478 (262 783 и 566), Франция – 26 310 (176 658 и 403), Бразилия – 10 169 (156 061 и 50), Германия – 7 тыс. 549 (171 тысяч и 90).

В России, как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 субботы жертвами инфекции стали 1 827 человек, смертность на 1 млн населения составила 13 человек, инфицировано 198 676.

коронавирус COVID-19

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