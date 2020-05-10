Рабочий из Белокаменки скончался от коронавируса и пневмонии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В реанимации Мурманской областной больницы скончался мужчина с коронавирусом и двусторонней пневмонией, который работал на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область), сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

"Мужчина работал водителем на строительной площадке ЦСКМС и был госпитализирован 27 апреля в тяжелом состоянии. Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ, затем в связи с утяжелением состояния переведен в реанимацию областной больницы в Мурманске, начата искусственная вентиляция легких", - говорится в сообщении.

В оперштабе отмечают, что несмотря на интенсивную терапию, состояние больного ухудшалось и в субботу он скончался.

В сообщении также говорится, что 55-летний мужчина страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. В прошлом он перенес стентирование коронарных сосудов.

При этом в оперштабе не уточнили, в какой именно компании работал погибший мужчина.

Ранее, 1 мая, ООО "Велесстрой", компания-подрядчик ЦСКМС, в вахтовом городке которой произошла вспышка коронавируса, сообщило, что в Белокаменке скончалась 51-летняя уборщица. По данным компании, она дважды сдавала тест на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным, 23 апреля был получен положительный результат. Впоследствии "Велесстрой" удалил это сообщение с сайта и из телеграм-канала компании.

Вместе с тем, в оперштабе Мурманской области в пятницу вечером журналистам прокомментировали смерть женщины в Белокаменке и сообщили, что причиной смерти женщины явилось заболевание сердца.

Результаты гистологии и вирусологии и заключение судебно-медицинской экспертизы будут готовы в течение 7-30 дней, сообщали в оперштабе.

Как сообщалось, по состоянию на 10:30 мск субботы в Белокаменке 2003 случаев заражения. Всего в Мурманской области 2340 случаев заболевания COVID-19, то есть на Белокаменку приходится 85,6% заболевших в регионе.

7 мая "Велесстрой" сообщил, что "6 мая в рамках плановой демобилизации персонала" вывез за свой счет 204 вахтовика, включая сотрудников "Велесстроя" и подрядчиков, из Белокаменки к месту их жительства.

6 мая оперштаб Мурманской области сообщил, что в Белокаменке выздоровели 156 вахтовиков.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.