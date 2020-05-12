В "Газпроме" удивились уходу кандидата в президенты Белоруссии из Белгазпромбанка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Решение Виктора Бабарико покинуть Белгазпромбанк было неожиданным для акционеров кредитной организации, заявил "Интерфаксу" начальник департамента 106 - пресс-секретарь председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

"Для акционеров банка это было неожиданное решение. У нас даже нет замены - пока только исполняющий обязанности председателя правления банка", - сказал Куприянов "Интерфаксу".

Ранее Бабарико, объявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии, уволился с должности председателя правления Белгазпромбанка по собственному желанию.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

По состоянию на 12 мая о своем намерении баллотироваться в президенты заявили более 15 потенциальных кандидатов. ЦИК по данным на вторник принял четыре заявления о регистрации инициативных групп от потенциальных кандидатов. Основные оппозиционные партии отказались от участия в президентских выборах.