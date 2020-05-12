"Суровый турист" из Минска решил баллотироваться в президенты Белоруссии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минчанин Виталий Зелковский, известный в интернете как "суровый турист" и "суровый белорус", заявил о намерении выдвинуться в кандидаты в президенты Белоруссии.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Зелковский сообщил, что написал заявление в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. В качестве доказательства минчанин приложил скриншот заявления, датированного 11 мая.

Зелковский работает в сфере IT, он стал популярен в интернете как мем за свою манеру фотографироваться у мировых достопримечательностей с серьезным лицом.

По состоянию на 11 мая о своем намерении баллотироваться в президенты Белоруссии заявили более 10 потенциальных кандидатов.

В частности, среди них действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский, витебский предприниматель Владимир Провальский, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.

Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.