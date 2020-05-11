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Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" решила выдвинуть в президенты Белоруссии заместителя председателя ассоциации Наталью Кисель.

На сайте организации отмечается, что у Кисель три высших образования, имеет аккредитацию антикризисного управляющего категории "Б".

Кроме того, как сообщает порта tut.by, в президенты намерен выдвинуться Владимир Провальский, который участвовал в президентской избирательной кампании 2010 года. Тогда ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили еще семь претендентов: действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.

Белоруссия

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