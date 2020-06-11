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Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико из-за обысков в банке обвинил власти в давлении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявляет, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали оказывать давление на близких ему людей.

"Весь цинизм этих действий (обыск в Белгазпромбанке и в ряде компаний, тесно связанных с политиком людей - ИФ) состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет", - сказал Бабарико в ходе стрима из своего избирательного штаба в четверг.

По его мнению, действия, которые начались сегодня, "показывают с полной ясностью, что представители власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов". Позднее в четверг, Бабарико заявил на пресс-конференции: "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер".

Экс-глава Белгазпромбанка отметил, что считает это недопустимым, "потому что использование любого положения и любых инструментов незаконных для давления, на самом деле, просто противоречит не просто духу, а и законодательству республики".

По его словам, происходящее можно описать как "классическое злоупотребление служебным положением" в пользу одного из претендентов на пост президента республики.

"Могу сказать: действия пока не носят репрессивного характера, не наказан ни один человек, но можно подозревать, что имеют политическую окраску", - сказал Бабарико.

Ранее Бабарико заявил, что расценивает ситуацию с обыском в Белгазпромбанке и возбуждение уголовных дел давлением на него.

По его словам, "единственно правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы".

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Ранее в четверг Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы". Там отметили, что Бабарико сейчас в рамках расследования процессуального статуса не имеет.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. В банковской системе страны он работает с июля 1995 года. Белгазпромбанк действует в Беларусии 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

6 июня сообщалось, что инициативная группа экс-главы Белгазпромбанка Бабарико собрала 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. По состоянию на утро 11 июня число собранных подписей составило 285 тыс.

Помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолели четыре претендента: действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат Анна Канопацкая и предприниматель Наталья Кисель. Выборы президента должны пройти 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико Белгазпромбанке

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