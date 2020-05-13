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Нетаньяху сообщил президенту Израиля о формировании нового правительства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду официально в письменной форме уведомил президента страны Реувена Ривлина о том, что сформировал коалиционное правительство, сообщило издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что в четверг в 22:00 по местному времени (совпадает с московским) Кнессет проголосует за назначение бывшего министра туризма Ярива Левина на должность спикера.

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Затем депутаты проголосуют за доверие новому правительству. В случае поддержки большинства, министры будут приведены к присяге.

Как сообщает The Jerusalem Post, в коалиционное правительство войдут представители от партий "Ликуд", "Кахоль-Лаван", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Авода", "Дерех-Эрец" и "Гешер".

Издание отмечает, что Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц решили подождать до четверга с большинством министерских назначений из-за визита в Израиль госсекретаря США Майка Помпео.

В Израиле уже 18 месяцев длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

Израиль Биньямин Нетаньяху Реувен Ривлин Кнессет

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