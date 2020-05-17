Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 634 068+91 721

Нетаньяху представил парламентариям новый кабинет министров

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье представил парламенту новое правительство единства, положив конец более чем годовому политическому тупику, сообщают местные СМИ.

"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал он парламентариям, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля. Нескольких недель переговоров с Ганцем по формированию кабинета укрепили репутацию Нетаньяху как политического долгожителя, способного преодолевать самые сложные препятствия, отмечают СМИ.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

Израиль Биньямин Нетаньяху

Новости по теме

Новости

В Латвии нашли исчезнувший дрон

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

Ведущий эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

Ведущий эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США

Запуск на орбиту беспилотного шаттла ВВС США перенесли из-за непогоды

Россия начала вывод из Сербии военных, помогавших в борьбе с коронавирусом

США возобновит взносы в ВОЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');