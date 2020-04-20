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Нетаньяху и Ганц договорились сформировать правительство Израиля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц успешно завершили переговоры о формировании правительства национального единства Израиля, сообщают в понедельник газета "Гаарец".

"По условиям соглашения, Нетаньяху первым займет пост премьер-министра, затем его сменит Ганц", - пишет газета.

Ожидается, что теперь Нетаньяху подпишет это соглашение с членами партий правого блока. Бывшие союзники Ганца среди левых партий восприняли его действия как предательство общих интересов, отмечает "Гаарец".

Ранее СМИ сообщали, что правящая партия Израиля "Ликуд" и оппозиционная "Кахоль-лаван" уладили разногласия в ходе переговоров о коалиции и могут в скором времени подписать соглашение о создании правительства национального единства.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

На прошлой неделе Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это давало Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить соглашение.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

Израиль Бени Ганц Биньямин Нетаньяху

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