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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:11Заразились
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Республиканцы призвали Конгресс проверить реакцию КНР и ВОЗ на вспышку COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Республиканцы в Конгрессе США хотят, чтобы новый комитет, созданный для надзора за распределением финансовой помощи в связи с коронавирусом, также занялся расследованием в отношении реакции КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию, сообщает агентство Bloomberg.

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Соответствующие требования содержатся в письме, которое было направлено в адрес руководства этого комитета, возглавляемого демократом Джимом Клиберном. Письмо, отмечает Bloomberg, было доставлено незадолго до начинающихся в среду первых прений, посвященных выходу американской экономики из режима изоляции.

Кроме того, республиканцы хотят проверить и действия Палаты представителей Конгресса, где большинство мест принадлежит демократам, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Демократы в Палате представителей были всецело поглощены атаками на президента Дональда Трампа, поисками путей подорвать в политических целях его администрации", - написал в письме к Джиму Клиберну член нового комитета республиканец Стив Скализ.

"Вместо того, чтобы объединиться и помочь избавиться от пандемии коронавируса, притеснения президента продолжаются", - отметил Скализ.

Возможные последствия отказа демократов принять требования Республиканской партии относительно задач работы комитета в письме не указаны.

Ранее, напоминает Bloomberg, республиканцы Палаты представителей создали оперативную группу с целью расследовать источники происхождения коронавируса и то, как ВОЗ реагировал на первоначальные доклады о COVID-19.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Между тем, стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий Трампу ввести санкции в отношении Китая, если он не даст полного отчета о событиях, которые привели к вспышке коронавируса.

Хроника коронавируса. Май.

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Медсестры отдают дань памяти коллегам погибшим от COVID-19 в столице Бразилии
США Китай КНР ВОЗ Конгресс Дональд Трамп Коронавирус

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