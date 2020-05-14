Пентагон заключил контракт на поставку СИЗ в дома престарелых на $134 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минобороны США заключило контракт на сумму 134 млн долларов по покупке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала в более чем 15 тысяч американских домов престарелых.

Согласно заявлению представителя Минобороны США подполковника Майка Эндрюса, контракт, заключенный с компанией Federal Resources Supply, предполагает поставку комплектов средств индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки, халаты и маски.

Отмечается, что в рамках контракта будет распределено 1,2 млн защитных очков, 64,4 млн пар перчаток, 12,8 млн халатов и 1,8 млн масок.

Он уточнил, что поставки комплектов начались ранее на этой неделе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне, Балтиморе и Филадельфии и будут завершены по всей территории США, Пуэрто-Рико и Гуама к концу июня.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано почти 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 83 тысяч человек скончались, выздоровели более 243 тысяч пациентов.