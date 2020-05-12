Лавров подтвердил, что Россия принимает помощь США в борьбе с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия принимает от США помощь для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами, мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе, готовы ее принимать от членов Евросоюза, от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете, поддержку и помощь", - сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеосвязи.

Президент США Дональд Трамп 7 мая провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили борьбу против коронавирусаа, сообщили тогда в Белом доме.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе - России", - написал в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.