Из Сербии в РФ вылетел новый борт с российскими военными, помогавшими в борьбе с COVID-19
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Четвертый самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с коронавирусом, отправился из Белграда в Россию, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По его данным, Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой вылетел с аэродрома "Батайница".
Как сообщалось, в воскресенье из Сербии должно прибыть четыре рейса с 20 военными и пятью единицами техники.
Накануне в РФ прибыло три самолета с более чем 40 военнослужащими и четырьмя единицами техники на борту.
У прибывших военных измерят температуру и проведут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, после чего на аэродроме пройдет торжественная встреча с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Ранее, 15 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, докладывая президенту Владимиру Путин, что российские военные завершили выполнение задач по борьбе COVID-19 в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине. По его словам, продолжается работа в Армении.
Весной этого года около 200 военнослужащих-специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были направлены за рубеж на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией - в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Армению.
В частности, 3-4 апреля одиннадцатью самолетами военно-транспортной авиации в Сербию был переброшен отряд из 87 российских военнослужащих.
Среди них - военные медики, специалисты-вирусологи войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.