Из Сербии в РФ вылетел новый борт с российскими военными, помогавшими в борьбе с COVID-19

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Четвертый самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с коронавирусом, отправился из Белграда в Россию, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

По его данным, Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой вылетел с аэродрома "Батайница".

Как сообщалось, в воскресенье из Сербии должно прибыть четыре рейса с 20 военными и пятью единицами техники.

Накануне в РФ прибыло три самолета с более чем 40 военнослужащими и четырьмя единицами техники на борту.

У прибывших военных измерят температуру и проведут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, после чего на аэродроме пройдет торжественная встреча с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее, 15 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, докладывая президенту Владимиру Путин, что российские военные завершили выполнение задач по борьбе COVID-19 в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине. По его словам, продолжается работа в Армении.