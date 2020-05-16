Россия начала вывод из Сербии военных, помогавших в борьбе с коронавирусом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первый самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с коронавирусом, отправился из Белграда в Москву, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Как сказали в министерстве, Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой вылетел с аэродрома "Батайница".

Ранее сообщалось, что 16 мая тремя рейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путин о борьбе с Covid-19, сообщил, что российские военные завершили выполнение задач по борьбе с вирусом в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Он добавил, что продолжается работа в Армении.

Как сообщал "Интерфакс", весной около 200 военнослужащих-специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были направлены за рубеж на помощь в борьбе с COVID-19 - в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Армению.

В частности, 3-4 апреля одиннадцатью самолетами военно-транспортной авиации в Сербию был переброшен отряд из 87 российских военных. Среди них - военные медики, специалисты-вирусологи войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.