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Brent подорожала до $33,61 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на надеждах о восстановлении баланса спроса и предложения. В минувшую пятницу WTI завершила торги на самой высокой отметке за последние два месяца, а Brent достигла максимума с 8 апреля, отмечает S&P Global Platts.

Экономический кризис

В понедельник к 8:25 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на $1,11 (3,42%), до $33,61 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 4,9%.

Июньские фьючерсы на нефть WTI к этому же времени дрожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,34 (4,55%) - до $30,77 за баррель. Контракт, истекающий во вторник, за прошлую неделю подорожал на 19%, по данным Dow Jones Market Data.

"Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне возобновления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной приверженности производителей из ОПЕК+ и G20 обязательствам по предложению", - отмечает главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

"Предложение в США демонстрирует признаки снижения, поскольку еще 34 установки были выведены из эксплуатации. Таким образом, их общее число приблизилось к уровню начала прошлого десятилетия, когда началась сланцевая революция", - подчеркивают аналитики ANZ.

По их прогнозу, производство сланцевой нефти в США упадет по меньшей мере на 1,5 млн б/с из-за снижения буровой активности и капитальных расходов.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления КНР о том, что объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее.

Минэнерго США сообщило о неожиданном снижении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 мая: они сократились на 700 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Brent WTI США Минэнерго Китай Baker Hughes

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