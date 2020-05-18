Brent подорожала до $34,61 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник на фоне надежд на восстановление равновесия спроса и предложения на рынке.

К 14:14 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $2,11 (6,49%), до $34,61 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времеи дорожали в Нью-Йорке на $2,84 (9,65%) - до $32,27 за баррель. Июньский контракт WTI истекает во вторник.

Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса на WTI впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель. Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.

Экспорт стран ОПЕК+ с начала месяца сократился на 6,4 млн б/с, свидетельствуют данные международной группы компаний Kpler.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи в июне планируют определиться с параметрами добычи после июня, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

"Я думаю, более точные решения и прогнозы будут обсуждены на июньской встрече между странами ОПЕК+. И конкретные решения будут там приниматься", - сказал он.

По мнению Магауова, страны ОПЕК+ после июня могут сократить добычу нефти на 18% от уровня октября 2018 года.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

"Предложение в США демонстрирует признаки снижения, поскольку еще 34 установки были выведены из эксплуатации. Таким образом, их общее число приблизилось к уровню начала прошлого десятилетия, когда началась сланцевая революция", - подчеркивают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

По их прогнозу, производство сланцевой нефти в США упадет по меньшей мере на 1,5 млн б/с из-за снижения буровой активности и капитальных расходов.