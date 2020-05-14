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Нефть уверенно дорожает на улучшении прогноза спроса МЭА

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 по Москве составила $30,18 за баррель, что на $0,99 (3,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,91 (3,6%) - до $26,2 за баррель.

Прогноз МЭА

Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с, подсчитало МЭА. Теперь агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА ожидает, что в мае добыча в Саудовской Аравии существенно снизится в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к историческому уменьшению мировых поставок нефти на 12 млн б/с, до 88 млн б/с - это самый низкий уровень за последние девять лет.

"Серьезные понижательные риски сохраняются" - аналитик

"Беспрецедентные обязательства" Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ должны "поддержать оптимизм инвесторов относительно некоторого улучшения положения на рынке в июне и июле", - отмечает экономист The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч.

"Однако серьезные понижательные риски сохраняются. Страны по всему миру в мае начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, и остается неясно, каким будет исход", - передает ее слова MarketWatch.

Если снятие ограничений окажется преждевременным и начнется вторая волна, "мы можем ожидать новых карантинных мер и падения нефтяных цен", считает Бирч.

Опубликованный накануне, 13 мая, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

В то же время, ОПЕК в среду, 13 мая, снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь ожидает, что он составит 91,1 млн б/с.

Brent WTI США МЭА Коронавирус

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