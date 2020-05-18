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Почти все штаты США подготовились к возобновлению работы экономики

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что ряд штатов, в которых борьба против коронавируса уже принесла существенные успехи, начали отменять ограничения, введенные, чтобы затормозить распространение инфекции. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что предпочитает, чтобы такие решения принимали сами губернаторы, учитывая обстановку в каждом штате.

США коронавирус COVID-19

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