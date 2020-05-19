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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
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Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США поставили ультиматум ВОЗ. Дональд Трамп считает, что ВОЗ покрывает вину Китая в распространении коронавируса COVID-19. Организации дали 30 дней на реформирование и пригрозили отказаться от взносов.

– Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе. По последнему прогнозу, большинство предприятий заработает к концу июня. Это совпадает с отчетом министра труда в Госдуме.

– "Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий". Ему выделили максимально возможную сумму. Еще восемь авиакомпаний ждут ответа на запрос субсидий.

– Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса. Оно называется гидроксихлорохин. Им уже много лет лечат малярию.

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