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Россию избрали в Исполком ВОЗ

Россию избрали в Исполком ВОЗ
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия избрана одним из 10 новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Голосование прошло во вторник в рамках 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ).

В задачи Исполкома ВОЗ входит реализация решений Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Наравне с Россией в число новых членов вошли: Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.

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Исполком ВОЗ состоит из 34 представителей разных стран, специалистов в сфере здравоохранения. Срок полномочий в этом органе ВОЗ составляет три года.

Обычно Исполком ВОЗ собирается дважды в году. Основная встреча проходит в январе, а вторая - в мае, сразу по завершении Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Подозрения в отношении ВОЗ

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом.

18 мая газета The Guardian сообщила, что более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как международная структура реагировала на кризис с пандемией COVID-19. Он обвинил организацию в продвижении китайской "дезинформации" о вспышке коронавируса. До этого Штаты были крупнейшим донором ВОЗ.

19 мая Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В письме он предупредил, что если Всемирная организация здравоохранения "не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней", то временная заморозка финансирования ВОЗ со стороны США станет постоянной.

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