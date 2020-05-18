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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
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Матвиенко выступила против "судилища" над ВОЗ из-за коронавируса

Москва считает Всемирную организацию здравоохранения "очень полезной структурой"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве не видят оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса, альтернативы этой организации сейчас нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко "Интерфаксу" в понедельник.

"Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Россия будет выступать против такого рода действий", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, поддержит ли РФ предложение расследовать деятельность ВОЗ в связи с пандемией коронавируса.

По ее словам, "ни в коей мере нельзя позволить сейчас разрушить этот институт". "На уровне отсутствия всякого здравомыслия даже появляются идеи создать какую-то альтернативную структуру. Не сейчас, не время, точно этого делать нельзя", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, в Москве считают, "что ВОЗ - очень полезная структура".

Кроме того, продолжила, она, Россия выступает категорически против каких-либо расследований в отношении Китая в связи с распространением коронавируса.

Она обратила внимание на то, что "Китай как раз первым принял этот удар". "И в результате грамотных, профессиональных ограничительных мер, строго режима изоляции, карантина ему удалось справиться с этим, наработать опыт работы с коронавирусом и дать передышку месяц-полтора другим странам", - продолжила Матвиенко.

Она выразила сожаление, что "не все наши партнеры всерьез восприняли надвигающуюся угрозу и не все своевременно приняли исчерпывающие меры".

Подозрения в отношении ВОЗ

В понедельник газета The Guardian сообщила, что более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как международная структура реагировала на кризис с пандемией COVID-19. Он обвинил организацию в продвижении китайской "дезинформации" о вспышке коронавируса. До этого Штаты были крупнейшим донором ВОЗ.

Впоследствии телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ - на уровне Китая. Если платеж США будут соответствовать взносу КНР, то, как отмечает телеканал, его новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема платежей, составлявшего $400 млн в год.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совфед ВОЗ Коронавирус

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