У сына национального героя Афганистана выявили коронавирус

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - У сына национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмада Масуда - подтвердился тест на COVID-19, об этом сам Ахмад сообщил во вторник в твиттере.

"Я только что получил результат теста на коронавирус, к сожалению, он был положительным. Хотя признаки и симптомы этого заболевания у меня не очень сильные, но это заболевание представляет серьезную опасность для наших дорогих людей. Поэтому еще раз, мы просим вас, чтобы совместно перенести этот кризис, соблюдать все советы и рекомендации министерства здравоохранения", - написал Ахмад Масуд в своем микроблоге.

Ахмад Шах Масуд, известный в прошлом полевой командир, один из лидеров партии Исламское общество Афганистана, в 1992-1996 годы был министром обороны этой республики. После захвата талибами центральной власти в стране в 1996 году Масуд возглавил антиталибовский "Северный альянс".

Был убит 9 сентября 2001 года террористами-смертниками, по одной из версий, по приказу лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

Ситуация с коронавирусом в Афганистане

Между тем, министерство общественного здравоохранения Афганистана заявило во вторник, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 581 новый подтвержденный случай COVID-19. Это рекордное число случаев, выявленных за один день после начала пандемии в стране. Общее число зарегистрированных больных достигло 7 653 человек.

По данным афганского Минздрава, за последние 24 часа от последствий инфекции скончались пять человек, общее число летальных исходов достигло 178 человек. С начала пандемии в Афганистане выздоровели 850 человек, из которых 45 - за прошедшие сутки.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат, на западе страны у 35-летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.