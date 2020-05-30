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В Афганистане зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Афганистана за сутки зафиксировал рекордный для этой страны рост выявленных случаев коронавируса - 866, сообщает в субботу сайт издания The Guardian.

Таким образом, общее количество зафиксированных случаев этого заболевания в Афганистане достигло 14 525.

За сутки скончались трое заболевших, количество летальных исходов увеличилось до 249.

Поправились 1 303 человека.

Пандемия коронавируса

Однако, отмечает The Guardian, 60% проведенных за 24 часа тестов показали положительный результат на наличие коронавируса. Власти, протестировавшие уже 37 348 человек, в свою очередь пообещали нарастить объем тестов.

Наиболее эпидемиологически небезопасным считается Кабул - всего 5 775 случаев. Также сложная ситуация складывается в провинции Герат с 2 461 случаями. Коронавирус здесь был зафиксирован после того, как в феврале и марте тысячи афганских мигрантов без медицинской проверки или карантина вернулись из Ирана - эпицентра распространения коронавируса в регионе, а затем рассеялись по территории Афганистана.

The Guardian также упоминает о вызывающей беспокойство обстановке в провинции Кандагар, где уже более двух недель не проводились анализы среди населения на возможное наличие коронавируса.

Афганистан Коронавирус

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