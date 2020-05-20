На Украине открыли производство по материалам о Байдене и Порошенко

Бывший вице-президент США Джо Байден Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача. Он обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

"По заявлению Деркача внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ИФ) - информацию по части 1 статьи 111 и части 2 статьи 364", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора в среду.

19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. По словам депутата, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем "Burisma" и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения занимавшего в то время пост генпрокурора Виктора Шокина, "который в то время расследовал дело "Burisma" и вышел на Байдена". Депутат утверждает, что полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношение к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через набсоветы крупных госпредприятий.

Скандал по поводу разговора Трампа и Зеленского

В США осенью 2019 года разгорелся политический скандал после разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако некоторые СМИ утверждают, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей в сентябре 2019 года инициировали процедуру импичмента Трампа. В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.