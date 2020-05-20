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Бали откроется для иностранных туристов с октября

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов в октябре, сообщает газета The Jakarta Post.

"За все время пандемии на Бали зарегистрирован лишь 371 случай коронавируса, четыре человека скончались. Это очень низкий процент по сравнению с остальной территорией Индонезии, где зафиксировано 19 тыс. случаев COVID-19", - отмечает издание.

Если на Бали удастся сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, власти смогут открыть остров для иностранных туристов с октября. А еще раньше, чем Бали, могут открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

"Туризм играет очень важную роль в экономике Бали, от него так или иначе зависят 80% населения. Сейчас экономика Индонезии страдает, только в марте число прибытий иностранных туристов упало на 60% (из Китая - на 97%)", - пишет газета.

"Высокий" сухой сезон на Бали длится с мая до конца октября, в это время там самый дорогой отдых. Любители серфинга предпочитают приезжать в июле-августе. Наиболее дождливое время - с декабря по февраль. Тем не менее, затяжных дождей не бывает, обычно они идут несколько часов и ночью. Температура в это время на несколько градусов ниже, но солнечных часов по-прежнему много.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Бали Индонезия

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