На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На пляжах Сочи этим летом введут социальное дистанцирование, а отдыхающих будут информировать, что нужно соблюдать дистанцию, сообщила директор департамента курортов и туризма горадминистрации Светлана Батяйкина.

По ее словам, власти завершают подготовку пляжей к летнему сезону, проведены все конкурсы и пляжи закреплены за арендаторами. На пляжах сейчас устанавливают тревожные кнопки, сигнализацию и системы видеонаблюдения.

Если это позволит эпидемиологическая ситуация, летом в Сочи откроют 190 пляжных территорий, 82 из которых - муниципальные и 108 - санаторно-курортных организаций, сказала также Батяйкина.

Как заявил старший государственный инспектор адлерского участка ГИМС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур, все санаторные пляжи откроются в Сочи с 1 июня при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

В летний период при благоприятных условиях с COVID-19 и снятии режима карантина в Сочи будут функционировать 190 пляжных территорий.