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Власти Турции объявили, что в отелях страны сохранится шведский стол

Однако правила его сервировки изменятся из-за коронавируса

Власти Турции объявили, что в отелях страны сохранится шведский стол
Фото: Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Не более 50-60% отелей Турции предстоящим летом смогут принимать туристов, рестораны отелей продолжат предлагать гостям шведский стол, но с ограничениями, рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

Пандемия коронавируса

По словам Эрсоя, в аэропортах, отелях и ресторанах, а также на пляжах будет соблюдаться социальное дистанцирование в 1,5 метра. "В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом", - цитируют министра турецкие СМИ.

Между тем министр заявил, что шведский стол в турецких гостиницах сохранится, но туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в перчатках и масках. Кроме того, блюда будут стоять за стеклянными витринами.

"Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% гостиниц страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо", - подчеркнул он в интервью газете Haberturk.

В конце апреля турецкие СМИ со ссылкой на Эрсоя передавали, что турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц.

"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отельеров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню", - писала тогда газета Ahaber.

Мехмет Эрсой Турция коронавирус

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