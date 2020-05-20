В Бразилии рекомендовали принимать гидроксихлорохин при первых симптомах COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Бразилии в среду рекомендовало врачам использовать препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения случаев заболевания коронавирусом уже на первых этапах, сообщают латиноамериканские СМИ.

Согласно новому руководству, опубликованному министерством, врачам советуют использовать эти противомалярийные препараты вместе с антибиотиками. Однако окончательное решение относительно приема этих лекарств остается за пациентами и их врачами.

В случае его использования пациентам нужно будет подписать документ о том, что они ознакомлены с возможными побочными эффектами этого препарата.

На этой неделе президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. По его словам, этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что этот препарат не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения COVID-19. Сторонники такой терапии отмечают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много десятилетий.