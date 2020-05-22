Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 5 102 424+105 952

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень. Министр ждет роста экономики в следующем году. После выходных Правительство представит общенациональный план восстановления.

– Экс-посол США на Украине прокомментировал материалы о Порошенко и Байдене. Он считает, что требование уволить генпрокурора было в первую очередь позицией МВФ и европейских стран, а не прихотью Байдена. Якобы над опубликованными аудиозаписями кто-то поработал.

– Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом. Он сказал, что Россия злоупотребляла Договором об открытом небе. Преположительно, разведчики выясняли информацию о передвижениях Трампа.

– Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%. Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с водоснабжением и ликвидацией загрязнений. В последний раз промышленность так сильно сокращалась 11 лет назад.

Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 332 тысячи человек

Китай увеличит оборонные расходы

Китай увеличит оборонные расходы

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

США пока не планируют выходить из договора о сокращении СНВ

Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Стрелков не признал вину ополченцев Донбасса за сбитый малайзийский "Боинг"

Истребители трех стран НАТО сопровождали самолеты ВКС РФ над Черным морем

Некоторые страны приготовились частично открыть границы летом

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');