Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень. Министр ждет роста экономики в следующем году. После выходных Правительство представит общенациональный план восстановления.

– Экс-посол США на Украине прокомментировал материалы о Порошенко и Байдене. Он считает, что требование уволить генпрокурора было в первую очередь позицией МВФ и европейских стран, а не прихотью Байдена. Якобы над опубликованными аудиозаписями кто-то поработал.

– Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом. Он сказал, что Россия злоупотребляла Договором об открытом небе. Преположительно, разведчики выясняли информацию о передвижениях Трампа.

– Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%. Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с водоснабжением и ликвидацией загрязнений. В последний раз промышленность так сильно сокращалась 11 лет назад.