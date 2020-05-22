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Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Министр экономического развития России Максим Решетников (архив)
Фото: Александр Астафьев/ТАСС/POOL

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.

Минэкономразвития ожидает спад российской экономики в 2020 году на 5%, восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% – в 2023 году. Министерство внесло в среду в правительство основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2020-2023 годы. Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.

При этом сезонно очищенный квартальный рост, по словам, министра, начнется уже в III квартале 2020 года (по отношению ко II кварталу).

Инвестиции в основной капитал, по оценке Минэкономразвития, в 2020 году упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, в 2022-2023 годах – на 5,6-5,7% в год.

Падение промышленного производства в 2020 году ожидается на 5,4% с ростом на 3,3% в 2021 году, на 3,3% в 2022 году и на 3,4% – в 2023 году.

Решетников предупредил, что прогноз министерства неточный, потому что пандемия влияет на него сильнее экономических факторов. Параметры прогноза уточнят в августе и в сентябре.

При составлении сценарных условий экономисты ориентировались на Китай, который раньше всех начал снимать экономические ограничения. Сейчас Китаю удалось набрать 75% от прежней экономической активности. В прогноз заложили снижение мирового ВВП на 2,5%-3% к концу года и не рассчитывают на быстрое восстановление.

Министр посетовал, что мир не понимает, куда будет двигаться экономика. Разброс экспертных оценок никогда не был таким широким. Сейчас предполагают годовое падение экономики России от 2% до 5%.

Правительство представит президенту общенациональный план восстановления экономики. Он пока не учтен в прогнозе.

Минэкономразвития Максим Решетников

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