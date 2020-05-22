В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В то время как ряд стран продолжает снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в странах Южной Азии темпы распространения коронавируса растут.

Так, в Индии зарегистрирован рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения с начала пандемии COVID-19 - 6 тыс. новых инфицированных. Отмечается, что это произошло на фоне ослабления общенационального карантина.

Таким образом, в стране по состоянию на пятницу выявлено более 119 тыс. заражений, свыше 3 тыс. заразившихся умерли.

По данным The Guardian, в Индонезии также зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения - за последние сутки в стране выявили 973 инфицированных. Таким образом, количество диагностированных заражений в стране превысило отметку в 20 тыс., 1326 человек с коронавирусом скончались.

В Пакистане за сутки умерли 50 человек с диагнозом COVID-19, отмечается, что это третий самый высокий показатель летальных исходов с начала пандемии в стране. Всего в стране выявлено более 47 тыс. случаев заражения COVID-19, количество летальных исходов людей тысячу.

Сильнее остальных в стране являются провинция Синд и штат Пенджаб.

Власти Таиланда сообщили в пятницу, что режим чрезвычайной ситуации в стране продлится до конца июня. В то же время в стране продолжат снимать ряд введенных ограничений.

По мере возобновления авиасообщения в Великобритании введут новые правила. По данным телеканала Sky News, приезжающие в Великобританию иностранцы и возвращающиеся жители страны по прилету будут обязаны провести 14 дней в самоизоляции, в противном случае им грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Прибывающих в страну попросят оставить свои контактные данные, чтобы сотрудники здравоохранения могли проверить и убедиться, что правила соблюдаются.

При этом, такие правила не распространяются на автоперевозчиков и медработников. Также ограничения не затронут общую зону передвижений с Ирландией. Как сообщает Sky News, такие правила вступят в силу в начале июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в тройке стран с самым высоким количеством заболевших COVID-19 находятся США, Россия и Бразилия. При этом при стремительном росте количества заболевших Бразилия вскоре может выйти на второе место в списке стран с самой непростой эпидемиологической ситуацией в мире. По состоянию на 15:45 22 мая, в мире выявлено 5 223 459 случаев заражения коронавирусом, 335 205 человек скончались. При этом 2 099 220 заболевших выздоровели, что составляет более 40% выявленных заражений. На данный момент в мире зафиксировано 2 789 034 болеющих.

По данным британской газеты The Guardian, в Австралии в штате Новый Южный Уэльс c 1 июня кафе и ресторанам разрешат принимать до 50 посетителей, пока же допускается максимум 10 клиентов.

Сообщается, что Австралия успешно сдерживает распространение коронавируса. Так, по состоянию на 22 мая в стране выявлено чуть более 7 тыс. случаев заражения COVID-19, 101 человек с коронавирусом скончался.

Бельгия с середины июня может открыть внутренние границы со странами ЕС, и у бельгийцев есть шанс провести отпуска за границей в Европе. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффэн.

"Решение (о поездках бельгийцев за рубеж - ИФ) должен принять Национальный совет безопасности. Но мы действительно на стадии подготовки к этому - идет обсуждение того, чтобы дать старт (поездкам - ИФ). И я надеюсь, что мы сможем его дать", - сказал глава бельгийского МИД.

Бельгийская медицинская администрация вновь подтвердила тенденцию постепенного снижения в больницах числа пациентов с COVID-19, в том числе и в отделениях интенсивной терапии.

В пятницу бельгийский антикризисный центр сообщил, что за сутки среди больных с диагнозом COVID-19 умерли 26 человек, тогда как днем ранее их было 37. Кроме того, зарегистрировано 276 новых инфицированных (252 накануне). Таким образом, общее число заразившихся в стране возросло до 56 511, всего насчитывается 9212 летальных исходов.

Успешно удается противостоять распространению коронавирусной инфекции и Ирану, в то же время за сутки в этой стране скончался 51 человек с COVID-19 (накануне 66), а также выявлено 2311 новых заражений (2392 накануне).

Согласно данным представителя иранского Минздрава Киануша Джаханпура, общее число диагностированных случаев заражения в стране превышает 131 тыс., скончались более 7 тыс. человек. Между тем, уже более 102 тыс. заболевших выздоровели.