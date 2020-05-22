Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

"Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", - сказал Гинцбург в интервью агентству.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: "Нет. Все живы, здоровы и радуются". Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.