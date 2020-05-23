В Китае не выявлено новых случаев активного заражения коронавирусом

В то же время зарегистрировано 28 бессимптомных больных

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки не было зарегистрировано новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, однако выявлено 28 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из всех бессимптомных случаев два ввезены из-за рубежа, 370 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о четырех новых случаях активного заражения коронавирусом и 35 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрирован 82 971 активный случай заражения, из них 1 711 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 79 человек, состояние девятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано два новых случая заражения, оба - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 551 случай заболевания: в Гонконге - 1 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).