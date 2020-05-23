Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,2 млн человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от COVID-19 и связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 338 225 человек, увеличившись за сутки на 5 301, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 213 483 инфицированных коронавирусом, рост за стуки составил 110 205, излечились более 2 миллионов.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на мировой статистике, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 306 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2,16 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 601 434 (96 007 скончавшихся), Бразилии - 330 890 (21 048), Великобритании - 255 544 (36 475), Испании - 234 824 (28 628), Италии - 228 658 (32 616), Франции - 182 015 (28 218), Германии - 179 710 (8 228), Турции - 154 500 (4 276), Иране - 131 652 (7 300), Индии - 125 149 (3 728), Перу - 111 698 (3 244).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 43,6 против 42,9 в пятницу. В США он достиг 295 человек, Испании - 612, Великобритании - 536, Италии - 539, Бразилии - 99, Франции - 433, Германии - 100, Турции - 51, Иране - 87, Индии - 3, Перу - 99.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.