Суд Германии обвинил ЕЦБ в "превышении полномочий"

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Федеральный конституционный суд ФРГ посчитал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году, и предписал правительству Германии "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме.

Решение суда ставит под вопрос полномочия ЕЦБ, а также тактику, использовавшуюся Центробанком для поддержки экономики. В конечном итоге оно может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет Dow Jones.

Решение суда стало неожиданным, поскольку ранее он согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне.

Тем не менее, суд Германии посчитал, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".

Суд предписал Бундесбанку прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

"Чем дольше продолжается эта программа и увеличивается ее объем, тем выше риск того, что ЕЦБ станет зависимым от политики государств еврозоны, поскольку он больше не может просто прекратить выкуп бондов и отказаться от программы, не поставив под угрозу стабильность еврозоны", - говорится в заявлении германского суда.

Решение Федерального конституционного суда Германии не создает правовых обязательств для ЕЦБ, однако увеличит противодействие со стороны Бундесбанка, ранее выражавшего несогласие с программой QE.