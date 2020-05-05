Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

Суд Германии обвинил ЕЦБ в "превышении полномочий"

Суд Германии обвинил ЕЦБ в "превышении полномочий"
Фото: Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Федеральный конституционный суд ФРГ посчитал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году, и предписал правительству Германии "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме.

Решение суда ставит под вопрос полномочия ЕЦБ, а также тактику, использовавшуюся Центробанком для поддержки экономики. В конечном итоге оно может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет Dow Jones.

Решение суда стало неожиданным, поскольку ранее он согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне.

Тем не менее, суд Германии посчитал, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".

Суд предписал Бундесбанку прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

"Чем дольше продолжается эта программа и увеличивается ее объем, тем выше риск того, что ЕЦБ станет зависимым от политики государств еврозоны, поскольку он больше не может просто прекратить выкуп бондов и отказаться от программы, не поставив под угрозу стабильность еврозоны", - говорится в заявлении германского суда.

Решение Федерального конституционного суда Германии не создает правовых обязательств для ЕЦБ, однако увеличит противодействие со стороны Бундесбанка, ранее выражавшего несогласие с программой QE.

Германия ЕЦБ

Новости

Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Снижение рынка акций РФ вслед за миром смягчила подросшая нефть

Цены на нефть перешли к росту

Нефть продолжает сильно дешеветь из-за рисков торговой войны между США и Китаем

Нефть продолжает сильно дешеветь из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Экономический кризис

Главный экономист ЕЦБ оценил в три года срок восстановления еврозоны после кризиса

Экономический кризис

Опрошенные ЕЦБ эксперты заявили об ожидаемом снижении ВВП еврозоны на 5,5% в 2020 году

Экономический кризис

Тарифы на перевозку нефтепродуктов взлетели на фоне загрузки танкеров под хранение

Сбербанк стал лидером по капитализации в России

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2,1%

Brent дешевеет на опасениях возобновления торговой войны между США и Китаем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');