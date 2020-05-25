В Европе вслед за верандами ресторанов начали открываться спортзалы, парки и пляжи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В европейских странах постепенно начинают возвращаться к нормальной жизни и открывают спортзалы, парки и пляжи, между тем, общее число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире за время пандемии превысило 5,5 млн.

Согласно данным портала Worldometers, примерно половина из этих 5,5 млн человек в настоящее время продолжают болеть. Однако лишь 2% из ныне болеющих переносят заболевание в серьезной или критической форме. С начала вспышки коронавируса в мире выздоровело уже 2,3 млн человек, около 347 тыс. скончалось.

Новая неделя началась в Европе с новых "коронавирусных" послаблений

Новая неделя началась в Европе с очередных послаблений мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. К примеру, в Испании с понедельника открыли пляжи для купания, в Мадриде заработали парки и крупные музеи. В Греции возобновили паромное сообщение между материковой частью и всеми островами, в том числе на популярные среди туристов острова - Родос и Корфу.

В Италии своих первых посетителей начали принимать фитнес-клубы и бассейны. На прошлой неделе во многих европейских странах возобновили работу веранды ресторанов, однако пока они принимают ограничительное количество клиентов.

В ряде других регионах также наблюдается нормализация ситуации, в том числе в Азии. В Японии, например, отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение во всех префектурах страны, в том числе в Токио.

В Индии в понедельник начали постепенно возобновлять внутреннее авиасообщение. На борт лайнеров пускают только тех, у кого нет никаких симптомов заболевания коронавирусом, а также зарегистрировавшихся в специально разработанном приложении для отслеживания зараженных COVID-19.

Ослаблять меры продолжают на Ближнем Востоке. В Израиле с 27 мая смогут возобновить работу бары, кафе и рестораны. Кроме того, откроются спортзалы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

В Южной Америке ситуация продолжает оставаться тяжелой

Однако ситуация остается тяжелой в Южной Америкой, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила новым эпицентром COVID-19. Наиболее сложная обстановка сложилась в Бразилии, которая остается на втором месте в списке стран после США с самым высоким числом выявленных заражений коронавирусом среди граждан.

К понедельнику число заразившихся в Бразилии возросло до отметки в 365 тыс. человек. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сейчас страна переживает самое тяжелое время пандемии. Он также предупредил, что в 2020 году экономический кризис приведет к потере около 1 млн рабочих мест. В Перу режим изоляции продлили до 30 июня, в Аргентине - до 7 июня.