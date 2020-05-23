Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Страна вышла на второе место в мире

Бразильская медсестра Нейрилин Круз направляется брать тесты на COVID-19 у жителей деревни Трес Унидос Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии за прошедшие сутки было выявлено 19 969 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 330 890, сообщает министерство здравоохранения страны.

В России, которая занимала второе после США место в мире по числу инфицированных коронавирусом, по состоянию на утро пятницы было зарегистрировано 326 448 случаев COVID-19, за сутки это число выросло на 8 894 человек. Таким образом, Бразилия вышла на второе место в мире по этому показателю.

Жертвами коронавирусной инфекции в Бразилии стали более 21 тысячи человек, за сутки зафиксирована смерть еще 1 001 пациента с COVID-19. В России за сутки зарегистрировано 150 летальных исходов, всего за время эпидемии скончались 3 249 человек.

Выздоровели в РФ почти 100 тысяч человек, в Бразилии - более 135 тысяч.

Из-за разницы во времени в субботу страны, вероятно, снова поменяются местами. Так, Бразилиа "отстает" от Москвы на шесть часов, сейчас в бразильской столице 20:23 пятницы. Кроме того, Россия публикует официальную статистику по заболевшим, умершим и выздоровевшим по утрам, а Бразилия - в 19:00 по местному времени.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются США с более 1,6 миллиона инфицированных. Там от коронавируса скончались 97,6 тысячи пациентов, выздоровели 397 тысяч заболевших.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.