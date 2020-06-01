Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Цветные голограммы на шоколаде, пародонтит из-за вейпа и разрешение от этической нейросети пытать заключенных

Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- У истории с дифракционным шоколадом появилось продолжение: теперь за дело взялся еще один экспериментатор из Америки. На этот раз на поверхности продукта возник не просто радужный отлив, а настоящие цветные голограммы. Для этого он использовал голографические наклейки, которые обработал и превратил в форму для заливки.

- Немецкие ученые создали алгоритм, который оценивает этичность различных действий. Были и неожиданные решения: в список плохих действий попало "гнаться за истиной" и "вступать в брак", а "пытать заключенных" нейросеть посчитала дозволенным. Обнаружилось, что результат был разным при обучении на книгах различных веков, новостях различных лет, религиозных текстах и конституциях разных стран.

- Биохимики экспериментально подтвердили влияние тяжелой воды на человеческий рецептор сладкого вкуса TAS1R2/TAS1R3. Тяжелая вода делает молекулу белка более жесткой и в ее среде белок становится более компактным, что может быть одним из этапов рецепции сладкого вкуса тяжелой воды.

- Новое исследование показало, что глицерин, содержащийся в смесях для электронных сигарет, нарушает микробиотическую экосистему ротовой полости, вызывая воспаление. У клинически здоровых людей нашли признаки тяжелого пародонтита. Исследование показывает, что вред, наносимый микробиому ротовой полости при использовании электронных систем доставки никотина сравним с вредом при курении обычных сигарет.

- В XXI веке мусор стал товаром. Ему можно вернуть часть рыночной ценности и снова пустить в оборот. В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как устроена экономика и технология переработки отходов и почему стоит всем задуматься о сортировке своего мусора. В России этот процесс идет медленнее, поэтому в существовании индустрии переработки отходов многие россияне вообще сомневаются. Но она есть: перерабатывающие заводы работают, а их продукция находит покупателей.

- Когда появится вакцина от коронавируса, неясно. Для борьбы с этой инфекцией предлагают использовать вакцины от полиомиелита и туберкулеза. Это звучит странно, но иногда вакцина от одной болезни оказывается очень хорошим средством от другой. N+1 рассказал, почему.

- Орфанные заболевания встречаются очень редко. Даже само их название происходит от английского слова, обозначающего беспризорного сироту (orphan). Люди, страдающие ими, чувствуют себя отринутыми системой здравоохранения. Им сложно поставить диагноз, так как он нетипичен. Для их лечения часто нет устоявшегося протокола и действенных препаратов. И каждый такой случай превращается в медицинскую загадку. Например, такой случай: во время ужина в ресторане женщина начинает задыхаться, у нее опухает лицо и горло, а потом в больнице такие же симптомы появляются и у ее мужа. О какой болезни идет речь, можно узнать из этого материала.

- В крови 90 процентов взрослых людей на Земле, считают ученые, есть антитела к вирусу Эпштейна - Барр. При этом большинство из них даже не догадываются о когда-то перенесенной инфекции. Сайт N+1 поведал занимательную историю открытия этого вируса, а также разбирался, стоит ли бояться развития заболеваний, связанных с ним (а их список довольно обширен).