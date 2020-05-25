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ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 из соображений безопасности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин при лечении коронавируса COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие, сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Исполнительная группа (по проведению клинических испытаний - ИФ) взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", - сказал он на пресс-конференции.

Гебрейесус добавил, что в ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". Он подчеркнул, что испытания не будут проводиться до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса.

В миреВ США раскритиковали Трампа за прием гидроксихлорохина для профилактики COVID-19Читать подробнее

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. По его словам, этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что он (препарат - ИФ) не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения COVID-19.

Многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина. В Европейском агентстве лекарственных средств отмечали, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус гидроксихлорохин

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