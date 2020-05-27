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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы и удушении свободы слова

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы в стране. Он написал такой твит после того, как сервис микроблогов маркировал некоторые из других его сообщений значком, означающим, что в них есть фейковая информация.

"Twitter сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое утверждение о том, что голосование по почте приведет к массовой коррупции и жульничеству, некорректно. При этом они ссылаются на фактчекинг, проведенный CNN, которая выпускает фейки, и Washington Post, которая принадлежит Amazon, - написал президент. -Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу этого".

Значки о недостоверных сведениях и ссылка, по которой можно проверить твиты Трампа, появились под двумя постами президента. В них он выражает уверенность, что голосование по почте будет сопровождаться массовыми фальсификациями, в том числе взломом почтовых ящиков, подделкой бюллетеней и указаниями избирателям, за кого голосовать.

Сервис микроблогов предлагает пользователям проверить его утверждения по ссылке, где приводятся сообщения СМИ о неточностях в утверждениях Трампа и их необоснованности.

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Twitter Дональд Трамп CNN Amazon Washington Post США

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