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Трамп в четверг подпишет направленный против соцсетей указ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет указ, который касается деятельности соцсетей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей", - приводит телеканала слова Макэнани. При этом она не уточнила никакие детали планируемого распоряжения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

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"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он в своем твиттере.

Ранее Twitter присвоил одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что твит может содержать недостоверную информацию.

Трамп - чрезвычайно активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует многочисленные сообщения в твиттере. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в фейсбуке и инстаграме. Как его сторонники, так и противники, как правило, активно комментируют его публикации.

Трамп объяснял, что считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о его работе.

США Дональд Трамп

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