Трамп опроверг статью NYT о запоздалой реакции администрации президента на COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил газету New York Times в публикации недостоверной информации после статьи о том, что глава минздрава Алекс Азар неоднократно предупреждал его о возможной вспышке коронавируса за несколько недель до принятых администрацией президента мер.

"Статья New York Times - фальшивка, как и сама газета. Меня критиковали за то, что я действовал слишком быстро, когда ввел запрет на поездки в Китай, задолго до того, как большинство других захотели сделать так же", - написал Трамп в твиттере.

По словам президента США, он также не получал никаких записок от советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который якобы призывал ввести ограничения на поездки из Китая.