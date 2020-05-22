Котировки WTI прервали наиболее продолжительный рост с февраля 2019 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться к вечеру пятницы на негативных сигналах из Китая и на усилении напряженности в китайско-американских отношениях.

К 18:01 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $1,65 (4,58%) к уровню предыдущего закрытия и торговались у $34,41 за баррель. За неделю Brent может подорожать более чем на 5%, отмечает MarketWatch.

Июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $1,21 (3,57%) - до $32,71 за баррель. В четверг контракт подорожал по итогам шестой торговой сессии подряд, что стало наиболее продолжительным ростом с февраля 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Хотя поддержку нефти может оказывать ослабление карантинных мер, повышательные тенденции ограничены опасениями замедления мирового экономического роста и глобальной напряженности", - сказал MarketWatch аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), что страна впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

Решение Китая связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе c последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

Американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Новый законопроект о национальной безопасности Гонконга, который вошел в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.

Помимо этого, на настроения трейдеров влияет неопределенность относительно снятия карантинных мер в мире на фоне опасений второй волны коронавируса, пишет S&P Global Platts.

"Нефтяные цены будут и дальше чувствительны к любым признакам того, что ослабление карантинных мер может привести ко второй волне COVID-19 и, таким образом, оказать затяжное влияние на спрос", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Тем временем, добыча нефти с конденсатом в России продолжает снижаться в мае, свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс". Среднесуточная добыча в этом месяце была уже почти на 17% меньше того же уровня апреля и составила 1284,1 тыс. тонн нефти и конденсата. В целом, 21 мая уровень добычи был самый низкий с начала мая - 1275,9 тыс. тонн.