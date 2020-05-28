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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
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В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - 79 новых случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг.

Согласно данным центра, 68 из них – местные инфекции, а остальные завезены из-за рубежа.

Таким образом общее число зараженных в стране достигло 11 344 случаев. Отмечается, что это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня.

Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетерии, отмечают южнокорейские СМИ.

Число умерших пациентов с COVID-19 осталось прежним – 269 человек. Всего за время пандемии в стране выздоровели 10 340 человек.

Южная Корея коронавирус COVID-19

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