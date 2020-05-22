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20 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу сообщила о 20 новых случаях заражения коронавирусом.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), вместе с новыми случаями общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 142 человек.

Смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки не зафиксировано. Всего за время пандемии в стране скончалось 264 человека.

Еще 27 человек выписались из больниц. Общее число вылечившихся от коронавируса нового типа составило 10 тыс. 162 человека.

Южная Корея коронавирус COVID-19

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