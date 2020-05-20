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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:55Заразились
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В ряде стран выросли темпы распространения коронавируса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В некоторых странах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, продолжают возобновлять работу, тогда как в некоторых государствах фиксируют рекордные суточные показатели случаев заражения COVID-19.

Как сообщает американский телеканал CNN, все 50 штатов США приступили к снятию введенных из-за коронавируса ограничений, несмотря на опасения активизации распространения COVID-19. Последним штатом, который приступил к возобновлению работы, стал Коннектикут. В среду в этом штате начали открываться магазины розничной торговли и рестораны.

В США зафиксировано рекордное количество случаев заражения и смертей среди людей с коронавирусом. Так, в стране выявлено свыше 1,5 млн инфицированных, причем более 93 тыс. скончались.

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В Германии, в частности, в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия со среды возобновляют работу бассейны на открытом воздухе. Немецкие вирусологи уверены, что хлор, которым дезинфицируют воду в бассейнах, способен убивать коронавирус. При этом посещение таких бассейнов регулируется правилами, которые в частности включают систему онлайн-бронирования и ограничение на ежедневное количество посетителей.

В стране по состоянию на среду выявлено свыше 177 тыс. заражений COVID-19, более 8 тыс. инфицированных скончались.

В Южной Корее в среду открываются старшие школы. Тем не менее, преподаватели и студенты должны будут носить маски и соблюдать другие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

В стране с начала коронавирусной пандемии выявлено более 11 тыс. случаев заражения, зафиксировано 263 летальных исхода.

Власти Ирана заявляют, что в стране удалось взять распространение коронавируса под контроль. "За последние три месяца мы с каждым шагом улучшаем (ситуацию - ИФ)... в борьбе с этим опасным вирусом, и мы почти что в двух шагах от контроля над болезнью", - заявил на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

Пандемия коронавируса

Между тем, в среду представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур заявил, что за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 64 человека, выявлено еще 2346 заражений. Общее число летальных исходов среди инфицированных выросло до 7183, количество случаев коронавируса - до 126949. Вылечились более 98,8 тыс. человек, но 2 673 пациента остаются в критическом состоянии.

Джаханпур подчеркнул, что большинство скончавшихся - люди старше 70 лет.

В тоже время в ряде стран фиксируется рекордный ежесуточный прирост случаев заражения.

Как сообщает издание The Guardian, в Индонезии за сутки выявили 693 заражения, что является самым высоким ежесуточным показателем с момента появления вируса в стране.

По состоянию на 20 мая в Индонезии диагностировали более 19 тыс. инфицированных, свыше 1000 заразившихся скончались.

В Бразилии также зафиксировали самый высокий суточный прирост случаев заражения и летальных исходов. Так, за последние 24 часа в стране скончались 1179 человек с коронавирусом. Кроме того, выявили 17408 новых заражений.

По данным работников больниц, в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу заполнены более 85% реанимационных отделений.

По состоянию на среду, в Бразилии диагностировано свыше 271 тыс. случаев заражения, почти 18 тыс. инфицированных скончались.

Коронавирус продолжает распространяться в Венесуэле. Власти страны ввели режим комендантского часа еще в нескольких городах вдоль границы с Колумбией и Бразилией. Власти Венесуэлы связывают такое развитие событий с потоками мигрантов.

По данным министра информации Хорхе Родригеса, за последние 24 часа в стране выявили 131 случай заражения, что является рекордным суточным показателем. Таким образом, по состоянию на 20 мая в стране диагностировано 749 случаев заражения COVID-19, 10 человек с коронавирусом скончались.

Власти Испании подтвердили, что с четверга 21 мая ношение масок станет для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.

Испания является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. По количеству выявленных случаев заражения COVID-19 Испания находится на третьем месте.

По состоянию на среду в стране выявлено более 278 тыс. заражений, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 27 тыс.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в среду количество заразившихся COVID-19 в мире превысило отметку в 5 млн. При этом более 325 473 инфицированных скончались.

Тем не менее, число выздоровевших приближается к 2 млн - на данный момент зафиксировано 1 977 093 излечившихся от коронавируса.

По состоянию на 20 мая, в мире болеют 2 709 939 человек.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
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