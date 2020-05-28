Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля. Из-за непогоды корабль полетит на орбиту через два дня. Это будет первый случай, когда астронавты прилетят на МКС частным рейсом.

– Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы. Около половины переоборудованных коек уже свободны. Приток новых заразившихся COVID-19 примут временные госпитали.

– В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля. Число умерших с вирусом не изменилось. Большинство людей в среду заразились в одном из логистических центров, который не следовал рекомендациям санитарных служб.

– Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. Это произойдет после разработки новой сверхтяжелой ракеты. Лунная экспедиция отработает технику высадки на небесные тела, в частности астероиды.

– США отменят исключения для санкций против Ирана. Под них подпадали некоторые ядерные объекты. Небольную отсрочку сделали для АЭС "Бушер", чтобы не подорвать ее безопасность.

– В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн. Потолок трат ввели из-за потерь, вызванных коронавирусом. В следующие годы его планируют снижать.