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Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы
Палата стационара по борьбе с коронавирусной инфекцией на базе городской больницы №31
Фото: Денис Гришкин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вернуть к обычному режиму работы пять тысяч больничных коек, отданных для пациентов с COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

Три тысячи коек вернут на следующей неделе. Власти Москвы пошли на такой шаг, потому что половина коек, перепрофилированных для зараженных коронавирусом, уже свободна.

К работе в стандартном режиме вернутся Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31.

Часть заболевших COVID-19 примут временные госпитали, созданные специально для этого. Их сохранят на случай возвращения эпидемии, чтобы не задействовать городские стационары.

Сейчас в Москве перепрофилировано порядка 23 тысяч коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров для приема больных с COVID. Дополнительно было создано около 15 тысяч мест на базе временных медицинских корпусов.

Ранее Собянин объявил о снятии части ограничений на передвижение по городу.

Москва коронавирус COVID-19

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